Меркель заявила, что хочет договориться с талибами о продолжении эвакуации из Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями радикального движения "Талибан" о возобновлении эвакуации из Афганистана. Она отметила, что из страны нужно вывезти тех, кто сотрудничал с немецким контингентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Нам нужно поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место", - цитирует агентство Меркель.

Канцлер назвала хорошим знаком то, что аэропорт Кабула со вчерашнего снова доступен для полетов.

По ее словам, международные организации также должны иметь возможность улучшить в Афганистане гуманитарную ситуацию.