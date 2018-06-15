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Меркель заявила, що Німеччина поки не може витрачати 2% ВВП на оборону

НовиниПолітика    15.06.2018 - 19:07
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

За словами Меркель, Німеччина не зможе довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що держава не зможе досягти поставленого завдання довести оборонний бюджет до 2% ВВП до 2024 року. Про це вона сказала на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції, передає "Укрінформ".

"Ми зобов'язалися (у 2014 році, - ред.) у наступні 10 років збільшувати наш оборонний бюджет у напрямку 2%. Ми безперечно це робимо. Однак якщо ми сьогодні подивимося і реалістично порахуємо, то 2% відсотків ми не досягнемо", - зазначила канцлер.

При цьому Меркель запевнила, що Німеччина досягне іншої мети, також поставленої НАТО, а саме виділення 20% оборонних витрат на переозброєння, придбання нових видів озброєнь.

У свою чергу Столтенберг зазначив, що коли країни зобов'язалися підвищити свої оборонні бюджети і довести їх до позначки у 2% протягом десятиліття, йшлося про те, що мають бути зроблені різні кроки. Так, спершу деякі країни, серед яких і Німеччина, мали припинити скорочувати видатки на оборону.

За словами генсека НАТО, ФРН збільшила, але, як найбільша економіка Європи, може зробити і більше. Столтенберг додав, що це має стати важливим прикладом для інших.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО.

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Теги публікації: НАТО, Германия, ВВП, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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