Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (РБК-Украина)

Меркель отметила, что Украина должна сама определять свой путь

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безальтернативности минских соглашений. Об этом она сказала по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Меркель отметила, что Украина должна сама определять свой путь и Германия будет на стороне Украины.

"У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно усилить усилия, что касается зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь", - отметила Меркель.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел России обвинили спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в "стремлении разрушить минские соглашения".

Также сообщалось, что Волкер обсуждал с помощником президента России Владиславом Сурковым введение миротворцев на Донбасс. В частности, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение миротворцев на Донбасс, Волкер отметил, что "очень даже возможно".