Меркель выступила за улучшение отношений с РФ, несмотря на кражу информации хакерами

При этом она отметила, что серьезно относится к этому инциденту.

Как писало РБК-Украина, 5 лет назад хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель, который находится в ее офисе в Бундестаге. Известно, что злоумышленники получили доступ по меньшей мере к 16 гигабайтам информации.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка. В Москве отрицают причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что Германия подозревает хакера из РФ во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест. Подозреваемым является 29-летний Дмитрий Бадин, которого также разыскивают США.

Кроме этого, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты из Великобритании, США и Украины.