Меркель выразила поддержку новому правительству Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержка новому правительству Украины во главе с Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, Меркель пригласила Дениса Шмыгаля с официальным визитом в Германии.

"Приятно, что именно канцлер Германии Ангела Меркель в числе первых мировых лидеров поздравила премьер-министра Дениса Шмыгаля с избранием и пригласила с официальным визитом в Берлин! "Немецкое правительство будет и впредь поддерживать вас и ваше правительство!", - подчеркнула канцлер. Danke Deutschland!" - написал посол.

Напомним, 4 марта Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.

Ранее Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего правительства. По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопрос зарплат чиновников, погашение задолженностей перед шахтерами и вопрос угрозы коронавирус.