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Меркель закликає відреагувати на "агресивні тенденції" Ірану

НовиниПолітика    21.06.2018 - 15:34
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

ЄС з побоюванням сприймає також присутність Ірану в Сирії і участь у війні в Ємені

Європейські держави поділяють стурбованість з приводу програми балістичних ракет Ірану і закликають вжити заходи із-за його "агресивних тенденцій" на Близькому Сході. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Reuters.

"Агресивні тенденції Ірану потрібно не тільки обговорити, але і терміново прийняти необхідні рішення", - сказала вона після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою ібн Хусейном.

За словами німецького канцлера, Євросоюз з побоюванням сприймає присутність Ірану в Сирії і його роль у війні в Ємені.

У свою чергу, Абдалла заявив, що на Близькому Сході не може бути миру без палестинської держави зі столицею в Єрусалимі.

Сполучені Штати готують новий мирний план, який ще не оприлюднено, але вже обурив палестинців: визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Європейські держави, які підписали ядерну угоду з Іраном 2015 року, досі підтримують його. Іран каже, що питання балістичних ракет і його участі у війнах на Близькому Сході не підлягають обговоренню.

За угодою з США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Росією і Китаєм Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави в тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року.

Вашингтон оголосив про вихід США з угоди. Згодом США розширили персональні санкції проти Ірану. Іран вирішив відновити збагачення урану у великих масштабах.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що угода з Іраном по атому не є ідеальною, але з неї не можна виходити, як це зробили в США.

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Теги публікації: Ангела Меркель, Іран, ядерное соглашение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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