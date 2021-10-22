Меркель приняла участие в своем последнем саммите ЕС в качестве канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в саммите ЕС в последний раз в качестве главы немецкого правительства. Лидеры Евросоюза встретили ее аплодисментами, а в конце устроили небольшую прощальную церемонию с вручением подарка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Как сообщил изданию дипломат ЕС, на саммите лидеры Евросоюза встретили Меркель аплодисментами и устроили небольшую прощальную церемонию. В частности, был показан двухминутный видеоролик с кадрами саммитов за последние 16 лет. На них можно увидеть канцлера Германии с главами государств и правительств.
В ходе мероприятия президент Евросовета Шарль Мишель произнес благодарственную речь. Он назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее похож на "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".
Шарль Мишель также вручил Меркель подарок - скульптуру штаб-квартиры Европейского совета. Его автором стал голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.
Напомним, Меркель занимала пост канцлера Германии 16 лет. В 2018 году она объявила об уходе из политики и отказалась претендовать на пост главы немецкого правительства на выборах в Бундестаг, которые прошли осенью 2021 года.
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