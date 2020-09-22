Меркель предлагает реформу Совбеза ООН из-за частого применения вето

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает реформировать Совет безопасности ООН. По ее мнению, постоянные члены слишком часто злоупотребляют правом вето.

Обращение Меркель по случаю 75-й годовщины ООН в Twitter опубликовал спикер немецкого правительства Штефен Зайберт.

В своем обращении Меркель посетовала на нехватку командного духа в ООН, а также раскритиковала те страны, которые пытаются в одиночку справиться с проблемами.

"Ошибается всякий, кто думает, что справится лучше самостоятельно. Наше благополучие разделено. И наши страдания тоже. Мы один мир", - заявила она.

Кроме того, она осудила частое применение вето в Совбезе ООН и призвала реформировать этот орган. В то же время детали предлагаемой реформы Меркель не назвала.

Отметим, Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых постоянные - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Постоянные члены имеют право вето, которое может блокировать любое решение Совбеза.

Напомним, в эти дни стартует сессия Генеральной ассамблеи ООН, которая из-за пандемии пройдет в онлайн-режиме. Президент Украины Владимир Зеленский выступит 23 сентября.

По случаю 75-й годовщины ООН он уже в своем обращении заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе - это война в Европе, а не только в Украине.