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Меркель пропонує реформу Радбезу ООН через часте застосування вето

Берлін, Вівторок 22 вересня 2020 12:09
Меркель пропонує реформу Радбезу ООН через часте застосування вето
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує реформувати Раду безпеки ООН. На її думку, постійні члени занадто часто зловживають правом вето.

Звернення Меркель з нагоди 75-ї річниці ООН у Twitter опублікував спікер німецького уряду Штефен Зайберт.

У своєму зверненні Меркель поскаржилася на брак командного духу в ООН, а також розкритикувала ті країни, які намагаються самотужки впоратися з проблемами.

"Помиляється той, хто думає, що впорається краще самостійно. Наше благополуччя розділене. І наші страждання теж. Ми один світ", - заявила вона.

Крім того, вона засудила часте застосування вето в Радбезі ООН і закликала реформувати цей орган. У той же час деталі пропонованої реформи Меркель не назвала.

Зазначимо, Радбез ООН складається з 15 членів, п'ять з яких постійні - Китай, Росія, Великобританія, США і Франція. Постійні члени мають право вето, яке може блокувати будь-яке рішення Радбезу.

Нагадаємо, в ці дні стартує сесія Генеральної асамблеї ООН, яка через пандемію пройде в онлайн-режимі. Президент України Володимир Зеленський виступить 23 вересня.

З нагоди 75-ї річниці ООН він вже у своєму зверненні заявив, що окупація Криму і російська агресія на Донбасі - це війна в Європі, а не тільки в Україні.

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