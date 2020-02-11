ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель відреагувала на відмову Крамп-Карренбауер балотуватися в канцлери ФРН

Новини » В світі     11.02.2020 - 04:41
Меркель відреагувала на відмову Крамп-Карренбауер балотуватися в канцлери ФРН
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель продовжить працювати з Крамп-Карренбауер під час висунення нового кандидата на пост канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через рішення голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не балотуватися на пост глави уряду і в майбутньому відмовитися від посади голови ХДС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель зазначила, що продовжить "активно працювати" з Крамп-Карренбауер під час висунення нового кандидата від партії на пост канцлера, а також в уряді, де Крамп-Карренбауер продовжить очолювати міністерство оборони.

"Я прийняла це рішення до відома, шкодую про нього. Я думаю, що воно далося Аннеґрет Крамп-Карренбауер нелегко. Я дякую їй за готовність і далі супроводжувати процес пошуку кандидатури на пост канцлера як голова партії", - сказала Меркель.

Канцлер відзначила успіхи Крамп-Карренбауер на посаді голови партії.

Вона нагадала, що у співпраці між ХДС і її сестринської партією Християнсько-соціальним союзом (ХСС) були "відомі великі труднощі", які зараз подолані.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини та голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер відмовилася висувати свою кандидатуру на пост канцлера ФРН. Також вона відмовиться від поста партійного лідера.

Раніше Меркель заявила, що має намір і надалі залишатися одночасно лідером партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) і очолювати уряд Німеччини. Тоді вона запропонувала на місце голови ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини Меркель підтримає зміни в Лісабонському договорі з-за Brexit
Новини України Ангела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся