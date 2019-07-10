Меркель в очередной раз стало плохо на встрече на высшем уровне

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в третий раз за месяц стало плохо на встрече на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Меркель вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии. Это произошло в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Подобный приступ произошел 3 раз за последние несколько недель. Представитель правительства Германии заявил, что состояние Меркель в порядке и переговоры пройдут по плану.

Похожие случаи произошли с ней во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Немецкие СМИ писали о том, что пользователи соцсетей связывают состояние канцлера Германии с болезнью Паркинсона или переутомлением.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила, что не имеет проблем со здоровьем. Немецкий канцлер заверила, что чувствует себя отлично и не имеет больших проблем со здоровьем.

Добавим, Меркель 17 июля исполняется 65 лет. Ранее она заявила, что уходит с поста Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться на выборах в бундестаг в 2021 году.