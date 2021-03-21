UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Меркель хочет продления локдауна в Германии на апрель

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление локдауна в стране. Локдаун могут продлить на весь апрель.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание получило в свое распоряжение копию проекта соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, которое должно состояться завтра, 22 марта. Однако в документе нет конкретной даты завершения действия локдауна.

Документ, который завтра будет представлен на совещании с главами земель, также не предусматривает никаких новых шагов по ослаблению карантина, что объясняется новой вспышкой коронавируса.

Вместе с тем документ предусматривает возможность проведения немцами отпусков, но на территории земель, где они обитают, и при условии минимизации контактов.

Напомним, локдаун в Германии был продлен до конца марта. В то же время власти страны ослабили ограничения.

Кроме того, в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Такое заявление сделал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияКарантинЛокдаун
Читайте также
В Польше хотят от Германии компенсации из-за COVID-тестов на границе
"Красная" зона карантина снова расширилась. Минздрав обновил список
Прогноз погоды