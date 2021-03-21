Меркель хочет продления локдауна в Германии на апрель

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление локдауна в стране. Локдаун могут продлить на весь апрель.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Издание получило в свое распоряжение копию проекта соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, которое должно состояться завтра, 22 марта. Однако в документе нет конкретной даты завершения действия локдауна.
Документ, который завтра будет представлен на совещании с главами земель, также не предусматривает никаких новых шагов по ослаблению карантина, что объясняется новой вспышкой коронавируса.
Вместе с тем документ предусматривает возможность проведения немцами отпусков, но на территории земель, где они обитают, и при условии минимизации контактов.
Напомним, локдаун в Германии был продлен до конца марта. В то же время власти страны ослабили ограничения.
Кроме того, в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Такое заявление сделал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.