Меркель готова поддержать строительство американского СПГ-терминала, - WSJ

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Поддержка властями Германии проекта строительства терминала , возможно, защитит от американских санкций трубопровод "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предоставить государственную поддержку проекту строительства в городе Штаде в устье Эльбы терминала для приему доставляемого из США сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

По данным издания, о готовности поддержать проект Меркель заявила на встрече с группой депутатов Бундестага.

В середине октября за поддержкой к властям Германии обратилось руководство международного консорциума, планирующего построить терминал рядом с Гамбургом, обеспечив его подключением к газовым сетям Германии.

По мнению ряда экономистов, проект стоимостью около ​500 млн евро относится к числу неокупаемых, так как поставляемый из России газ обходится дешевле. А потребности в СПГ, как следует из исследования Кельнского университета, могут быть покрыты за счет уже существующего терминала в Нидерландах.

В ходе встречи с парламентариями, Меркель, как сообщают источники WSJ, также признала, что новый СПГ-терминал на протяжении многих лет будет нуждаться в поддержке со стороны государства. Тем не менее, намерение поддержать проект Меркель оценивает не как свое поражение, но стратегическое решение, способное окупиться в долгосрочной перспективе.

В частности, источники WSJ отмечают, что поддержка властями Германии проекта строительства терминала, способного принимать СПГ из США, может сгладить противоречия между Берлином и Вашингтоном и, возможно, защитить от американских санкций трубопровод "Северный поток-2", по которому в страну будет поступать газ из России.



​В какой именно форме может быть оказана господдержка - выплата субсидий, предоставление ссуд, кредитов или гарантий, защита вложений инвесторов и так далее - пока неизвестно. Однако источники WSJ утверждают, что принципиальное решение о скорейшем рассмотрении заявки властями Германии уже принято.



​По словам генерального директора LNG Stade Манфреда Шуберта, в случае получения финансирования до конца текущего года, терминал может быть введен в эксплуатацию к 2023 году.

Напомним, польская государственная компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Calcasieu Pass Global Venture и Venture Global LNG Plaquemines.

По словам вице-президента PGNiG по коммерческим вопросам Мачея Воняка, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, который добывает PGNiG в Польше.