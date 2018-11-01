Меркель: Германия является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина

Германия будет продолжать обеспечение раненых украинских военных на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине. Об этом она заявила по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В плане гуманитарной помощи мы крупнейший донор (Украины - ред .). Да, нам удалось смягчить последствия ужасного конфликта. Например, через гуманитарное разминирование. С 2014 года (Буднесфер, - ред.) лечит более 110 раненых солдат. Мы будем продолжать транспортировки и обеспечение раненых", - добавила она.

Также она добавила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

"Со времени революции Достоинства немецко-украинские отношения сильно выросли. Германия один из тесных партнеров Украины и мы вступаем за территориальную целостность и самоопределение будущего Украины. Наша поддержка достаточно конкретная со стороны федерального правительства. У нас также есть план действий в отношении Украины", - сообщила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине 9 млн евро на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц, а также на развитие инфраструктуры, в частности, ремонт школ и детсадов, в городах, принимающих переселенцев.