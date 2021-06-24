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Меркель: Европа "на тонком льду" из-за коронавируса "Дельта"

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Европейский союз, Четверг 24 июня 2021 12:31
Меркель: Европа "на тонком льду" из-за коронавируса "Дельта" Фото: Меркель призвала сохранять бдительность из-за варианта "Дельта" (bundesregierung.de)
Автор: Андрей Василюк

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 24 июня, что Европа "на тонком льду" в своей битве против коронавируса. Заразный вариант "Дельта" грозит нивелировать достижения в борьбе с пандемией.

Об этом Меркель сказала в послании правительства к парламенту, передает AP.

По словам канцлера Германии, дальнейший ответ на пандемию станет главной темой для обсуждения лидеров Европейского Союза на встрече в Брюсселе в четверг.

Она отметила, что количество случаев COVID-19 в Европейском союзе продолжает уменьшаться, тогда как уровень вакцинации растет.

"Но несмотря на то, что есть причины для надежды, пандемия не закончилась, особенно в бедных странах мира. В Германии и Европе мы все еще двигаемся по тонкому льду. Нам нужно сохранять бдительность. В частности, новые варианты, особенно сейчас, являются предупреждением для нас продолжать быть осторожными", - сказала Меркель.

По данным агентства по контролю за заболеваниями в Германии, дельта-вариант сейчас составляет около 15% новых случаев заболевания. Страна настаивала на том, чтобы страны ЕС сформировали общую позицию по карантину для путешественников из районов, где особенно распространены опасные варианты коронавируса.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон подчеркнула, что до конца августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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