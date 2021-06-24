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Меркель: Європа "на тонкому льоду" через коронавірус "Дельта"

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Європейський союз, Четвер 24 червня 2021 12:31
Меркель: Європа "на тонкому льоду" через коронавірус "Дельта" Фото: Меркель закликала зберігати пильність через варіант "Дельта" (bundesregierung.de)
Автор: Андрій Василюк

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 24 червня, що Європа "на тонкому льоду" у своїй битві проти коронавірусу. Заразний варіант "Дельта" загрожує нівелювати досягнення у боротьбі з пандемією.

Про це Меркель сказала у посланні уряду до парламенту, передає AP.

За словами канцлерки Німеччини, подальша відповідь на пандемію стане головною темою для обговорення лідерів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі в четвер.

Вона зазначила, що кількість випадків COVID-19 у Європейському союзі продовжує зменшуватися, тоді як рівень вакцинації зростає.

"Але попри те, що є причини для надії, пандемія не закінчилася, особливо в бідних країнах світу. В Німеччині та Європі ми все ще рухаємось по тонкому льоду. Нам потрібно зберігати пильність. Зокрема, нові варіанти, особливо зараз дельта-варіант, є попередженням для нас продовжувати бути обережними ", - сказала Меркель.

За даними агентства з контролю за захворюваннями в Німеччині, дельта-варіант зараз становить близько 15% нових випадків захворювання. Країна наполягала на тому, щоб країни ЄС сформували спільну позицію щодо карантину для мандрівників з районів, де особливо поширені небезпечні варіанти коронавірусу.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон підкреслила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.

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