Меркель будет инициировать общую реакцию ЕС на дело Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального намерена инициировать общую реакцию ЕС. Однако сперва необходимо разобраться с этим инцидентом.

Об этом она заявила на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

В частности, Меркель заявила, что будет стремиться к общеевропейской реакции на дело Навального по аналогии с отравлением бывшего российского военного Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году. Отметим, тогда несколько стран выслали российских дипломатов.

"Однако в случае с Навальным первое, что нужно сделать, - это дать разъяснения", - заявила Меркель.

Она подчеркнула, что хотя Германия и приняла Навального, инцидент с его возможным отравлением является не только немецкой проблемой.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Навальный впал в кому 20 августа на борту пассажирского самолета. Он экстренно приземлился в Омске, после чего пациента доставили в немецкую клинику "Шарите". Медики в Берлине заявили, что его отравили веществом группы "холинэстеразы".