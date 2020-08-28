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Меркель будет инициировать общую реакцию ЕС на дело Навального

Берлин, Пятница 28 августа 2020 14:56
Меркель будет инициировать общую реакцию ЕС на дело Навального
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального намерена инициировать общую реакцию ЕС. Однако сперва необходимо разобраться с этим инцидентом.

Об этом она заявила на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

В частности, Меркель заявила, что будет стремиться к общеевропейской реакции на дело Навального по аналогии с отравлением бывшего российского военного Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году. Отметим, тогда несколько стран выслали российских дипломатов.

"Однако в случае с Навальным первое, что нужно сделать, - это дать разъяснения", - заявила Меркель.

Она подчеркнула, что хотя Германия и приняла Навального, инцидент с его возможным отравлением является не только немецкой проблемой.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Навальный впал в кому 20 августа на борту пассажирского самолета. Он экстренно приземлился в Омске, после чего пациента доставили в немецкую клинику "Шарите". Медики в Берлине заявили, что его отравили веществом группы "холинэстеразы".

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