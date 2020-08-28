Меркель ініціюватиме загальну реакцію ЄС на справу Навального

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зв'язку з можливим отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального має намір ініціювати загальну реакцію ЄС. Однак спочатку необхідно розібратися з цим інцидентом.

Про це вона заявила на традиційній щорічній річної прес-конференції в Берліні, передає t-online.de.

Зокрема, Меркель заявила, що буде прагнути загальноєвропейської реакції на справу Навального за аналогією з отруєнням колишнього російського військового Сергія Скрипаля в Британії в 2018 році. Зазначимо, тоді кілька країн вислали російських дипломатів.

"Однак у випадку з Навальним перше, що потрібно зробити, - це дати роз'яснення", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що хоча Німеччина й прийняла Навального, інцидент з його можливим отруєнням є не тільки німецькою проблемою.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Навальний впав у кому 20 серпня на борту пасажирського літака. Він екстрено приземлився в Омську, після чого пацієнта доставили в німецьку клініку "Шаріте". Медики в Берліні заявили, що його отруїли речовиною групи "холінестерази".