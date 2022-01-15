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Мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,25 млн евро за передачу персональных данных РФ

Автор: Валерия Полищук

Национальная комиссия по защите данных Португалии оштрафовала мэрию Лиссабона на 1,25 млн евро. Поскольку в нарушение законов ЕС городские власти передавали посольствам разных стран, в том числе России, личные данные организаторов акций протеста перед диппредставительствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Разбирательство по этому дело началось еще в прошлом году после того, как политэмигранты обнаружили, что мэрия Лиссабона передала посольству России персональные данные - имена, адреса и номера телефонов - организаторов акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, комиссия обнаружила, что городские власти в период с 2018 по 2021 годы 225 раз нарушила закон. В частности, мэрия передала персональные данные участников 52 разных акций посольствам России, Кубы, Венесуэлы, Израиля и других стран.

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ЛиссабонРоссийская Федерация