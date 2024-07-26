Мерія Умані погодила з Ізраїлем партнерський план розвитку міста

Зазначається, що під час візиту на всіх зустрічах, високопоставлена ізраїльська сторона висловила повну підтримку меру Умані Ірині Плетньовій та її команді, схвалила проект розвитку міста - «Історико-архітектурний опорний план міста Умані Черкаської області», запропонований мером, і висловила готовність взяти участь у його практичній реалізації.

Міністри уряду Ізраїлю при цьому покладаються на думку і позицію головного рабина Умані Якова Джана, який є єдиним представником хасидів м. Умань. А Головний рабин Умані, в свою чергу, повністю підтримує "Історико-архітектурний опорний план міста Умань Черкаської області", який базується на проекті Президента України "Маленький Єрусалим", презентованому ще у 2020 році.

З українського боку у візиті взяли участь мер міста Умань Ірина Плетньова, Альона Гудзовська, директор КП «Центр розвитку та інвестицій», Олег Ганіч – перший заступник мера м. Умань та помічник місцевого депутата, бізнесмен Іван Гученко.

Українську делегацію в Ізраїлі прийняли на дуже високому рівні – міністр культури та спорту Ізраїлю Мікі Зоар, міністр у справах релігій Михайло Малкіелі, міністр внутрішніх справ Моше Арбель, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, міністр економіки Ізраїлю Нір Баркат, головний рабин брацлавського напрямку хасидизму в юдаїзмі Шалом Аруш та інші.

Також у зустрічах взяли участь головний рабин міста Умані Яков Джан, представник Єврейського національного фонду ("Керен Каємет ле-Ісраель", КАКАЛ) Михайло Пінто, Голова фонду WI CC ("Міжнародний координаційний центр"), віце-Президент АНУ Нахман (Джозеф) Стейнберг.

Делегація м. Умань також відвідала Кнесет Ізраїлю, низку державних та громадських установ. Загалом на зустрічах та переговорах розглядався широкий спектр питань соціально-економічного та культурно-гуманітарного розвитку міста Умані, ролі в цьому процесі єврейської громади та держави Ізраїль.

"Мене сильно турбує ситуація, яка наразі склалася в Україні та місті Умані. Я безумовно підтримую план розвитку міста Умань, запропонований мером і її командою, головним рабином міста, і хвилююся про те, що здійснюються спроби високопоставлених чиновників в Україні зірвати його реалізацію. Також сподіваюся на більш чітке розуміння і більш активну співпрацю в цьому питанні з боку Міністерства культури України", - заявив міністр культури та спорту Ізраїлю Мікі Зоар.



Зі свого боку головний рабин брацлавського напрямку хасидизму в юдаїзмі Шалом Аруш зазначив, що необхідно підтримувати і розвивати місто Умань як унікальне і символічне місце для хасидизму, священне для багатьох євреїв по всьому світу.

"Я повністю довіряю Головному рабину Умані Якову Джану і підтримую план міської адміністрації щодо історико-архітектурного розвитку міста. З боку громади ми готові брати участь у реалізації цього плану", - додав він.

Міністр культури Ізраїлю дав доручення про створення Міжвідомчої українсько-ізраїльської комісії з регулювання паломництва в м. Умань, завданням якої стане розвиток співробітництва в сфері культури між сторонами і управління мікрорайоном паломництва. Сторони також вирішили продовжити і зміцнити діалог найближчим часом практичними завданнями та проєктами.