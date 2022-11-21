Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Так, зазначається, що захисникам передали базові гуманітарні набори з продуктів, окопних пальників, аптечок, термобілизни, капелюхів з ліхтарями, засобів для чищення зброї.

Також військові отримали великі пакунки з одягом та взуттям, зимні спальники.

До чергового продуктового вантажу військовим додали дитяче харчування та памперси для деокупованих територій, а також 100 кг корму для домашніх котів.

Загалом за минулий тиждень центр допомоги тваринам при Координаційному штабі волонтерів Дніпра видав 400 кг корму для тварин-переселенців.