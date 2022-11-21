ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 12:35
Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт Фото: мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд "ТАПС-Україна", Координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра передали захисникам велику партію допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Так, зазначається, що захисникам передали базові гуманітарні набори з продуктів, окопних пальників, аптечок, термобілизни, капелюхів з ліхтарями, засобів для чищення зброї.

Також військові отримали великі пакунки з одягом та взуттям, зимні спальники.

До чергового продуктового вантажу військовим додали дитяче харчування та памперси для деокупованих територій, а також 100 кг корму для домашніх котів.

Загалом за минулий тиждень центр допомоги тваринам при Координаційному штабі волонтерів Дніпра видав 400 кг корму для тварин-переселенців.

Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Збройні сили України
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати