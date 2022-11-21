Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт
Благодійний фонд "ТАПС-Україна", Координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра передали захисникам велику партію допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.
Так, зазначається, що захисникам передали базові гуманітарні набори з продуктів, окопних пальників, аптечок, термобілизни, капелюхів з ліхтарями, засобів для чищення зброї.
Також військові отримали великі пакунки з одягом та взуттям, зимні спальники.
До чергового продуктового вантажу військовим додали дитяче харчування та памперси для деокупованих територій, а також 100 кг корму для домашніх котів.
Загалом за минулий тиждень центр допомоги тваринам при Координаційному штабі волонтерів Дніпра видав 400 кг корму для тварин-переселенців.
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