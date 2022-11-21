ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт

Новина українською →
Понедельник 21 ноября 2022 12:35
Мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт Фото: мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд "ТАПС-Украина", Координационный штаб волонтеров вместе с мэрией Днепра передали защитникам большую партию помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Так, отмечается, что защитникам передали базовые гуманитарные наборы из продуктов, окопных горелок, аптечек, термобелья, шляп с фонарями, чистящих оружия.

Также военные получили большие свертки с одеждой и обувью, зимние спальники.

В очередной продуктовый груз военным добавили детское питание и памперсы для деоккупированных территорий, а также 100 кг корма для домашних кошек.

В общей сложности за прошедшую неделю центр помощи животным при Координационном штабе волонтеров Днепра выдал 400 кг корма для животных-переселенцев.

Мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Вооруженные силы Украины
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать