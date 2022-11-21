Мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт
Благотворительный фонд "ТАПС-Украина", Координационный штаб волонтеров вместе с мэрией Днепра передали защитникам большую партию помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
Так, отмечается, что защитникам передали базовые гуманитарные наборы из продуктов, окопных горелок, аптечек, термобелья, шляп с фонарями, чистящих оружия.
Также военные получили большие свертки с одеждой и обувью, зимние спальники.
В очередной продуктовый груз военным добавили детское питание и памперсы для деоккупированных территорий, а также 100 кг корма для домашних кошек.
В общей сложности за прошедшую неделю центр помощи животным при Координационном штабе волонтеров Днепра выдал 400 кг корма для животных-переселенцев.
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