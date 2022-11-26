Мерів намагаються вбудувати у вертикаль, а ми просто інший рівень влади, - Філатов

За словами Філатова, він не має комунікації з центральною владою.

Щодо зв'язку мерів та центральної влади через Асоціацію міст України, Філатов уточнив, що АМУ не займається проблемами кожної територіальної громади.

"Є правління, де ми збираємося та обговорюємо, як у нас то повноваження хочуть відібрати, то гроші. Сперечаємося, скандалимо, сваримося, а потім даємо виконавчому директору АМУ Олександру Слобожану мандат на вирішення тих чи інших питань, і він починає бігати з Кабміну до парламенту, потім - до ОПУ і назад", - додав Філатов.

Філатов зазначає, що відсутність комунікації та довіри заважає в умовах війни та наближення зими. Так, залишки освітньої субвенції у 9 млрд гривень, за які нині б'ються громади, та 26 млрд гривень непогашеної різниці тарифів - критично важливі ресурси для громад за умов підготовки до зими. Але влада не чує.

"Все це якраз обладнані "Пункти незламності", генератори, котельні, а точніше, правильно розставлені під час війни пріоритети. А взагалі, хоч би як нам було важко, але Дніпро справді не бідне місто, до того ж у нас велике військове угруповання, високе ПДФО, особливих витрат немає, оскільки, згідно з постановою КМУ №590, усі капітальні витрати заборонені. І ми якось тужимося, витягуємо", - говорить він.

Філатов стверджує, що через відсутність комунікації з центром стикаються не лише великі міста, нею незадоволені всі міські голови.

Проведена в Україні напередодні війни з Росією децентралізація стала однією із ключових причин стійкості українців. Водночас, вважає Філатов, на тлі нерозуміння суті місцевого самоврядування може бути будь-що, у тому числі відкат у реформі.