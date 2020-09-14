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В мэрии Харькова опровергли, что Кернес находится в коме

Автор: РБК-Украина

Городской голова Харькова Геннадий Кернес не находится в коме. На сегодня он проходит курс лечения, а информация о коме может быть политической технологией накануне местных выборов.

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Об этом заявил первый замглавы мэра Харькова Игорь Терехов, передает suspilne.media.

В частности, Терехов опроверг распространенную в СМИ информацию. По его словам, он сегодня общался с Кернесом и с ним "все нормально".

"По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме", - подчеркнул он.

Напомним, ранее zn.ua со ссылкой на источники в Офисе президента Украина сообщило, что у Кернеса якобы серьезное осложнение в связи с коронавирусной болезнью, и он впал в кому. В то же время, согласно официальной информации, мэр Харькова 10 сентября вышел на больничный и с тех пор не исполняет полномочия городского головы.

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