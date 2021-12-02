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В мэрии Харькова ищут "бомбу"

Автор: Ольга Белей

В здании Харьковского городского совета взрывотехники и кинологи ищут "взрывчатку". Это уже второе "минирование" в городе за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today.

Как стало известно, это уже второе минирование за неделю, в понедельник сообщения о "взрывчатке" поступали в школы.

"Около 11:30 2 декабря в соцсетях появилась информация, что здание Харьковского горсовета (площадь Конституции,7) заминировано. В отделе коммуникации полиции в Харьковской области подтвердили, что информацию о заложенной в мэрии взрывчатке проверяют", - пишет издание.

Напомним, 26 ноября международный аэропорт "Одессы" эвакуировали из-за сообщения о минировании. На месте работали взрывотехники и кинологи, но взрывчатку так и не нашли.

Стоит отметить, что 10 ноября Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу в обычном режиме. До этого им пришлось ограничить работу из-за информации о минировании.

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ХарьковГСЧС