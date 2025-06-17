Мережу облетів "пост Сі Цзіньпіна" про світ без США: стало відомо, чи справжній він

Мережу облетів пост, нібито опублікований китайським лідером Сі Цзіньпіном, в якому він говорив про "світ без США". Однак, це виявилося фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
Сьогодні мережу облетів пост, який нібито був написаний китайським лідером. В заяві йшлось по те, що світ може рухатися далі без Сполучених Штатів.
У фейковій заяві було описано відразу кілька варіантів того, як країни, які начебто вважали себе найкращими "втрачали своє домінування":
"Кожна імперія проголошувала себе незамінною. Зрештою, кожна з них зазнала поразки. Влада зменшується, вплив мігрує, а легітимність вмирає в той момент, коли її припускають, а не заробляють. Якщо Америка втратить повагу світу, вона зрозуміє те, чого кожна занепала імперія навчилася надто пізно: Світ рухається вперед. Завжди", - йшлось в повідомленні.
"Ні, це не його офіційна сторінка", - зауважив керівник ЦПД.
Зауважимо, що даний фейк з'явився на фоні "торговельної війни" Китаю та Сполучених Штатів Америки.
Адже, після того, як Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США, він запровадив жорсткі тарифи проти великої кількості країн. Проте найбільше митами він обклав саме Китай.
Для Китаю спочатку запрацювали мита обсягом 35%. У Пекіні це рішення назвали "одностороннім актом залякування" і ввели 34% мита для імпорту зі США.
Згодом між країнами спалахнув запеклий "тарифний бій" і взаємне підвищення митних ставок. За кілька днів Китай встановив рекордні мита для США обсягом 125%, а Вашингтон - 150% для Пекіна.
Все ж таки, 11 червня представники США і КНР провели переговори в Лондоні, щоб врегулювати конфлікт.
Міністр торгівлі США Говард Лутник після переговорів розповів, що країни погодили послаблення взаємних тарифів, які досягли понад 100%. Однак торговельну угоду все ще мають затвердити особисто американський президент Дональд Трамп і лідер КНР Сі Цзіньпін.
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