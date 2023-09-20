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У мережі повідомляють про виведення всіх російських підводних човнів з Севастополя

Севастополь, Середа 20 вересня 2023 20:35
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У мережі повідомляють про виведення всіх російських підводних човнів з Севастополя Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про виведення всіх російських підводних човнів з Севастополя (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, вивели всі свої підводні човни з Севастопольської бухти після успішного ракетного удару українських військових минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За інформацією каналу, на даний момент на стоянці в Південній бухті не спостерігають жодного підводного човна росіян. Там залишається лише захоплена РФ українська субмарина "Запоріжжя".

У мережі повідомляють про виведення всіх російських підводних човнів з СевастополяФото: стоянка у Південній бухті (t.me/Crimeanwind)

Загалом у складі Чорноморського флоту окупантів було шість підводних човнів проекту 636.3 "Варшав'янка", один з яких українські військові підбили минулого тижня.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877В "Палтус", але після ремонту та модернізації його так і не ввели в дію.

Усі перелічені субмарини можуть нести крилаті ракети "Калібр", якими росіяни часто б'ють по Україні.

Ракетний удар ЗСУ

Нагадаємо, минулого тижня, 13 вересня, українські військові за допомогою ракет атакували Севастопольську бухту.

Внаслідок успішних ударів було пошкоджено: підводний човен, десантний корабель і судноремонтний завод російських окупантів.

Як зазначали в Головному управлінні розвідки, пошкоджені корабель і підводний човен, найімовірніше, не підлягають відновленню.

За інформацією Sky News, удару українські військові завдали далекобійними ракетами Storm Shadow.

Більш детально про атаку ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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