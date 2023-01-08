В мережі повідомляють про пожежу на металопрокатному заводі в окупованому Донецьку

В тимчасово окупованому Донецьку пожежа. Ймовірно, вона сталася на території металопрокатного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, в мережі пишуть, що сьогодні нібито внаслідок "прильотів" в окупованому Донецьку на металопрокатному заводі спалахнула пожежа.

Telegram-канали поширюють відео на якому помітно, як з району заводу здіймається стовп диму.

Повідомляється, що зараз на території чути вибухи, ймовірно, внаслідок детонації.

Нагадаємо, що сьогодні вночі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів росіян, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".

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