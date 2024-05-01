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У мережі показали ймовірний приліт ATACMS в Луганській області. Експерт пояснив мету удару

Фото: ATACMS (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

В мережі з'явилося відео імовірного удару ATACMS по росіянах в населеному пункті Рогове Луганської області. Ураження відбулось приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" та коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко.

Удар по окупантах

На відео, яке зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу російських окупантів та удар по ньому трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

 

 

За даними "Мілітарного" площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS американського виробництва.

Мета удару 

"Такі удари по Луганській області дуже потрібні. Саме на території Північно-Східної частини Луганської області Росія здійснювала підготовку та злагодження своїх підрозділів які зокрема готувались до активізації бойових дій в Харківській області, де Росія планує посилити наступ", - пояснив Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, що ЗСУ бʼють по скупченню ударних угруповань ворога.

"Потрібно бити не лише по Криму, оскільки угруповання російських військ на Сході та в Білгородській і Курській областях не залежать від окупованого Криму. Тому удари саме по Луганській області вкрай важливі", - додав він.

Мусієнко наголосив, що мета таких ударів - сповільнення наступальних дій ворога.

"Мета - сповільнення наступальних дій ворога. Не дати їм розгорнутись в бойові порядки. Поки ми чекаємо більше інших видів озброєнь зараз важливо використовувати те що є, а саме ATACMS, щоби бити ворога в тилах і не допускати до передової",- підсумував він.

 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога в Україні станом на сьогодні, 1 травня.

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