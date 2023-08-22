У мережі показали відео, де військовий пістолетом "погрожує" киянину: що каже поліція

У низці Telegram-каналів поширилося відео, на якому кілька військових спілкуються з перехожим та один із них тримає зброю у руках. Поліція проводить щодо цього перевірку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Задля перевірки на місце прибув наряд поліції. Правоохоронці встановили та опитали усіх учасників інциденту та зареєстрували вказану подію в Солом’янському управлінні поліції", - розповіло виданню джерело.

У результаті події ніхто не постраждав, звернення та заяви до поліції не надходили. Проводиться подальша перевірка, додали в поліції.

Що сталося

Нагадаємо, напередодні в мережі поширилося відео, де військовий у Києву нібито погрожує чоловіку у цивільному.

Відео оприлюднила низка Telegram-каналів. Очевидці розповіли, що інцидент стався у Солом'янському районі біля ринку. Нібито "конфлікт" стався між представником військкомату та чоловіком призовного віку.

Очевидці стверджують, що, мовляв, представник ТЦК "погрожував чоловікові пістолетом". Також на відео можна почути, як чоловік під час словесної перепалки чоловік кричить: "Не стріляйте! Чого ви мене чіпаєте?". Водночас що стало причиною очевидці цього конфлікту не вказали.

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