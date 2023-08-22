ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У мережі показали відео, де військовий пістолетом "погрожує" киянину: що каже поліція

Київ, Вівторок 22 серпня 2023 14:10
UA EN RU
У мережі показали відео, де військовий пістолетом "погрожує" киянину: що каже поліція Фото: у поліції відреагували на відео, де військовий нібито "погрожує" киянину пістолетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

У низці Telegram-каналів поширилося відео, на якому кілька військових спілкуються з перехожим та один із них тримає зброю у руках. Поліція проводить щодо цього перевірку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Задля перевірки на місце прибув наряд поліції. Правоохоронці встановили та опитали усіх учасників інциденту та зареєстрували вказану подію в Солом’янському управлінні поліції", - розповіло виданню джерело.

У результаті події ніхто не постраждав, звернення та заяви до поліції не надходили. Проводиться подальша перевірка, додали в поліції.

Що сталося

Нагадаємо, напередодні в мережі поширилося відео, де військовий у Києву нібито погрожує чоловіку у цивільному.

Відео оприлюднила низка Telegram-каналів. Очевидці розповіли, що інцидент стався у Солом'янському районі біля ринку. Нібито "конфлікт" стався між представником військкомату та чоловіком призовного віку.

Очевидці стверджують, що, мовляв, представник ТЦК "погрожував чоловікові пістолетом". Також на відео можна почути, як чоловік під час словесної перепалки чоловік кричить: "Не стріляйте! Чого ви мене чіпаєте?". Водночас що стало причиною очевидці цього конфлікту не вказали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ТЦК Зброя в Україні
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам