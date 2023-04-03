У мережі показали останні секунди перед ліквідацією Татарського

У мережі оприлюднили відео, на якому можна помітити останню мить перед вибухом на вечорі колаборанта та російського пропагандиста Владлєна Татарського в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza у Telegram.

При цьому на кадрах можна побачити і затриману Дар'ю Трепову, яку звинувачують у підриві кафе. Вона знаходилася всередині приміщення, коли стався вибух.

На відео є момент вручення Татарському статуетки, яка, як вважають правоохоронці країни-агресора, пізніше вибухнула.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе, внаслідок чого загинув Татарський.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що кафе, в якому пролунав вибух, знаходиться неподалік квартири російського диктатора Володимира Путіна.

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