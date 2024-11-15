У мережі пишуть про стрілянину під Києвом, нібито з ТЦК: що відомо

Що розповіли про стрілянину в мережі

У п'ятницю, 15 листопада, Telegram-канал "Левый Берег Киев" опублікував інформацію про стрілянину неподалік Києва нібито за участі ТЦК.

"ТЦК почало стріляти в чоловіка під Києвом у селі Щасливе", - йшлося у дописі під оприлюдненим відео.

На відео можна побачити, як чоловік у формі намагається наздогнати іншу особу, здійснюючи при цьому кілька пострілів.

Дещо пізніше автори каналу уточнили, нібито подія відбулась у селі, яке розташоване неподалік Бортничів.

Другий допис щодо стрілянини (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

"Місце де ТЦК почало стрільбу по людях. Село знаходиться відразу за Бортничами. Поліцаї на місці, ніяк не реагують", - написали у Telegram-каналі.

Поліцейські на місці події (фото: t.me/kiev_levyy_bereg)

Реакція правоохоронців

У Національній поліції в коментарі для РБК-Україна розповіли, що "постріли здійснював представник ДФТГ" (добровольчого формування територіальної громади) і постраждалих, за попередньої інформацією, немає.

Правоохоронці повідомили також, що туди вже було направлено слідчо-оперативну групу.

Дещо згодом відділ комунікації поліції Київської області повідомив, що правоохоронці встановлюють обставини події у селі Щасливому Бориспільського району.

"Під час моніторингу соціальної мережі виявлено відео, розміщене в одному із Telegram-каналів, де чоловік у формі стріляв у громадянина", - уточнили у прес-службі.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють обставини даної події.

"На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Потерпілих немає. Попередньо відомо, що постріли здійснив представник ДФТГ", - розповіли громадянам.

У поліції додали, що "правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту", а правову кваліфікацію події буде надано згодом.

Реакція правоохоронців (скриншот: kv.npu.gov.ua)