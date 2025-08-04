У мережі пишуть про намір Польщі припинити безвіз з Україною: у ЦПД спростували
У мережі поширюється інформація про нібито намір Польщі припинити безвізовий режим з Україною. Однак вона не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень", - зазначили в ЦПД.
У Центрі нагадали, що безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні ЄС.
Польща скасує безвіз для ряду країн
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі планує найближчим часом направити заявку в рамках Шенгенської угоди про скасування безвізового в'їзду для кількох держав.
Конкретний список країн з новими обмеженнями поки тримається в секреті. Але точно відомо, що рестрикції стосуватимуться тих держав, громадяни яких регулярно порушують закон у Польщі, наприклад Колумбії.