В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли

В сети распространяется информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.

В Центре напомнили, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза требуется решение на уровне ЕС.