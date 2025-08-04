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В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли

Понедельник 04 августа 2025 17:48
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В сети пишут о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной: в ЦПД опровергли Фото: в ЦПД опровергли информацию о намерении Польши прекратить безвиз с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети распространяется информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. Речь идет о личном мнении, одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - отметили в ЦПД.

В Центре напомнили, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза требуется решение на уровне ЕС.

Польша отменит безвиз для ряда стран

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши планирует в ближайшее время направить заявку в рамках Шенгенского соглашения об отмене безвизового въезда для нескольких государств.

Конкретный список стран с новыми ограничениями пока держится в секрете. Но точно известно, что рестрикции будут касаться тех государств, граждане которых регулярно нарушают закон в Польше, например Колумбии.

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