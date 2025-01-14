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У мережі пишуть про мобілізованого, що "обчистив" кабінет воєнкома. Що кажуть в ТЦК

Закарпатська область, Вівторок 14 січня 2025 18:08
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У мережі пишуть про мобілізованого, що "обчистив" кабінет воєнкома. Що кажуть в ТЦК Фото: у Закарпатському ТЦК спростовували інформацію про крадіжку великої суми коштів (facebook.com/zkotck)
Автор: Тетяна Степанова

У соцмережах з'явилася інформація, що нібито мобілізований викрав 27 тисяч євро у начальника Закарпатського ТЦК, коли його доставили на ВЛК. У військкоматі заявили, що це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Закарпатського ОТЦК та СП.

"У соціальних мережах стрімко поширюється інформація, начебто про крадіжку "великої суми коштів" з приміщення, не названого автором публікації, ТЦК та СП Закарпатської області.Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК зазначили, що текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту. Подібні дії спрямовані на дискредитацію ЗСУ та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК.

Окрім того, як підкреслили у військкоматі, першоджерела, які поширюють брехливу інформацію, неодноразово генерують зі своїх сторінок матеріали з елементами проросійської пропаганди, що ставить під сумнів об’єктивність їхніх заяв.

"Закликаємо всіх учасників комунікаційного процесу не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам", - додали у Закарпатському ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ввечері понеділка, 13 січня, у Харкові було здійснено напад на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Одного зі зловмисників затримала поліція.

Також раніше ми розповідали, що у Вінниці стався конфлікт за участі поліції, ТЦК і цивільних.

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