У мережі написали про захоплення столичного ТРЦ SkyMall. В поліції відреагували

"Інформація щодо захоплення одного з торгівельних центрів у столиці не відповідає дійсності", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, повідомлення про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торгівельних центрів міста надійшло до Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися.

"Порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - додали в поліції.