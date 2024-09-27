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У мережі написали про захоплення столичного ТРЦ SkyMall. В поліції відреагували

Київ, П'ятниця 27 вересня 2024 21:34
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У мережі написали про захоплення столичного ТРЦ SkyMall. В поліції відреагували Фото: захоплення торгового центру SkyMall (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 27 вересня, в мережі ширилась інформація про захоплення торгового центру SkyMall, що знаходиться в Києві. Однак правоохоронці це спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Інформація щодо захоплення одного з торгівельних центрів у столиці не відповідає дійсності", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, повідомлення про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торгівельних центрів міста надійшло до Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися.

"Порушень публічної безпеки та порядку не допущено", - додали в поліції.

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