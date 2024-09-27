В сети написали о захвате столичного ТРЦ SkyMall. В полиции отреагировали

К вечеру 27 сентября, в сети распространялась информация о захвате торгового центра SkyMall, что находится в Киеве. Однако правоохранители это опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Информация о захвате одного из торговых центров в столице не соответствует действительности", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, сообщение о группе лиц, находящихся вблизи одного из торговых центров города, поступило в Днепровское управление полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что указанные лица проводят импровизированную акцию, которая сейчас завершилась, а ее участники разошлись.

"Нарушения публичной безопасности и порядка не допущены", - добавили в полиции.