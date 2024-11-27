Мережі АЗС KLO, "Укрнафта", "Мотто" і "БРСМ" підняли зарплати в середньому на 35%, - експерт

"Зарплати підвищили всі, не лише преміальні мережі. Ті ж KLO, "Укрнафта", "Мотто", "БРСМ" збільшили оклади в середньому на 35%", - зазначив експерт.

За його словами, це природний процес. Війна та еміграція створюють дефіцит робочої сили, і мережам АЗС, як і іншим бізнесам, доводиться підвищувати зарплати.

Водночас, за даними Держстату, станом на середину 2024 року середня зарплата по країні зросла на 23%.