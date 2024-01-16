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Мережею шириться відео про "постріл у працівника ТЦК". Поліція спростувала російський фейк

Вівторок 16 січня 2024 19:07
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Мережею шириться відео про "постріл у працівника ТЦК". Поліція спростувала російський фейк Ілюстративне фото: НПУ спростувала російський фейк нібито про стрільбу в працівника ТЦК через повістку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські пропагандисти створили черговий неправдивий сюжет на тему мобілізації в Україні. Цього разу йдеться про відео з нібито стрільбою в працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час вручення повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як розповіли в правоохоронних органах, під час моніторингу поліцейські виявили у російських медіа відео тривалістю 2 секунди, яке описане як "момент пострілу" невідомої особи у працівника ТЦК "буцім-то у ході процесу вручення повісток".

При цьому в підписі до ролика вказувалось, що нібито дане відео оприлюднила сама Нацполіція. Проте у ході попередньої перевірки було встановлено, що кадри містять ознаки підробки. А саме:

  • не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї
  • написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, імовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів
  • "водяний знак" на відео - підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео.

Окрім цього, зазначили в поліції, до них не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

Мережею шириться відео про &quot;постріл у працівника ТЦК&quot;. Поліція спростувала російський фейк

Правоохоронці закликають українців не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам.

Російські фейки

Зазначимо, що поширення свідомо неправдивих фактів є улюбленою справою та практикою російської пропаганди. Таким чином країна-терорист намагається дестабілізувати ситуацію в інших державах, або ж спробувати розколоти суспільство.

До прикладу, буквально вчора у Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий російський фейк на тему вручення повісток в армію. Ворожі Telegram-канали опублікували відео, на якому патрульні поліцейські затримали чоловіка нібито в рамках мобілізації в Україні. Проте ролик виявився неправдивим.

Додамо, перед тим українська військова розвідка попереджала про те, що РФ готує чергову потужну інформаційно-психологічну кампанію проти нашої країни використовуючи тему "президентських виборів".

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