Мережа збоїть, телеканали - не працюють: що відомо про наслідки атак на дата-центри Києва

Ворожа кампанія атак на дата-центри почалася 23 вересня. Тоді через атаку на кілька дата-центрів у різних районах столиці були перебої у роботі провайдерів Utel і "Павутина", інтернет-систем мережі магазинів "Книгарня Є" та файлообмінника Fex.NET.

Одна з атак знищила й дата-центр, де були потужності хостинг-провайдера MiroHost. Як розповів РБК-Україна власник MiroHost Олександр Ольшанський, через це постраждали близько 5% клієнтів.

Вчора під ворожим ударом опинився дата-центр компанії "Датагруп". Також вчора та вже сьогодні ворог прицільно атакував дата-центр Cosmonova, розташований на території бізнес-центру "Протасов". Які наслідки цих атак - розповідаємо нижче.

Не працюють телеканали

Через удари по дата-центрах низка телеканалів призупинити мовлення. А саме:

"Новини Live";

"Ми-Україна", який входить до телемарафону;

"Армія TV".

Атаки на дата-центри також вплинули на роботу "Суспільного". На сайті мовника перестали працювати відеооплеєри.

Збої в роботі провайдерів

Сьогодні про перебої в роботі через атаки на дата-центри повідомив провайдер "Коло.ТБ". Фахівці провайдера вже працюють над відновленням роботи: змінюють маршрути та розгортають резерви.

Хто ще постраждав від ударів по дата-центрах

Національна програма підтримки ветеранів "Без меж" попередила про перебої в роботі застосунку: деякі функції можуть або не працювати або працювати нестабільно.