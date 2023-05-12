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Мережа ОККО встановила ще 6 швидкісних зарядних станцій для електромобілів

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П'ятниця 12 травня 2023 18:06
Мережа ОККО встановила ще 6 швидкісних зарядних станцій для електромобілів Фото: мережа ОККО встановила ще 6 швидкісних зарядних станцій для електромобілів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У квітні у Львівській області запрацювали одразу 6 нових чарджерів на трьох АЗК ОККО (м. Сколе, с. Гамаліївка, м. Броди). Чарджери можна використовувати як для звичайної, 22 кВт, так і швидкісної зарядки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кожна станція має по три порти, тобто на одному комплексі можуть одночасно заряджатися 6 електрокарів.

"Основним стримуючим фактором в подорожах на електромобілі є відстань, яку авто може проїхати. Ми хочемо об’єднати великі міста - тому інвестуємо в розвиток інфраструктури електрозарядок на основних трасах країни. Протягом 2023 року плануємо встановити ще 27 чарджерів в мережі, більшість з яких буде швидкісними", - каже маркетинг-директор ОККО Василь Дмитрів.

Нагадаємо, раніше у квітні ОККО встановила зарядний пристрій на АЗК в Одесі, в березні запрацювали 2 станції в Києві та у Фастівському районі. Загалом сьогодні зарядити електромобіль можна вже на 51 АЗК мережі.

Знайти адреси зарядних станцій можна на сайті ОККО, або у мобільному додатку ТОКА. Щоб скористатись послугою необхідно завантажити мобільний додаток ТОКА або оплатити послугу через термінали самообслуговування EasyPay, розміщені на АЗК.

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