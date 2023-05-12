ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сеть ОККО установила еще 6 скоростных зарядных станций для электромобилей

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 18:06
Сеть ОККО установила еще 6 скоростных зарядных станций для электромобилей Фото: сеть ОККО установила еще 6 скоростных зарядных станций для электромобилей (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В апреле во Львовской области заработали сразу 6 новых чарджеров на трех АЗК ОККО (г. Сколе, с. Гамалеевка, г. Броды). Чарджеры можно использовать как для обычной, 22 кВт, так и для скоростной зарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Каждая станция имеет три порта, то есть на одном комплексе могут одновременно заряжаться 6 электрокаров.

"Основным сдерживающим фактором в путешествиях на электромобиле является расстояние, которое авто может проехать. Мы хотим объединить крупные города – поэтому инвестируем в развитие инфраструктуры электрозарядок на основных трассах страны. В течение 2023 года планируем установить еще 27 чарджеров в сети, большинство из которых будут скоростными", - говорит маркетинг-директор ОККО Василий Дмитриев.

Напомним, ранее в апреле ОККО установила зарядное устройство на АЗК в Одессе, в марте заработали 2 станции в Киеве и Фастовском районе. В общей сложности сегодня зарядить электромобиль можно уже на 51 АЗК сети.

Найти адреса зарядных станций можно на сайте ОККО или в мобильном приложении ТОКА. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить мобильное приложение ТОКА или оплатить услугу через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК.

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили ОККО
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть