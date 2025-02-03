Мережа ОККО сплатила понад 21 млрд гривень податків за минулий рік

За підсумками діяльності у 2024 році компанії, що входять до складу групи ОККО, сумарно заплатили 21,1 мільярд гривень податків до бюджету та державних фондів. Це на 5,6 мільярда гривень, або на 36%, більше, ніж у 2023 році.

"Сумарно за три останніх роки група ОККО заплатила до бюджету 44 мільярди гривень. Фактично, за нинішних обставин, це у тому числі наш вклад у посилення обороноздатності держави. Крім того, ще 2,4 мільярда гривень ми передали як допомогу на закупівлю зброї і техніки для ЗСУ, буквально на днях передали разом з фондом "Повернись живим" 10-й комплекс розвідки та знищення Пульстрон, продовжуємо безкоштовно годувати військових на прифронтових АЗК, долучаємося до відбудови зруйнованої війною інфраструктури та розвитку безбар’єрного суспільства", - зазначає віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Із загальної суми сплачених торік групою ОККО податків 4,717 млрд гривень припадає на податки від операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування). Ще 16,482 млрд гривень – це податки, сплачені при імпорті товарів. Їхній обсяг залежить від того, чи компанія імпортує пальне напряму чи купує на внутрішньому ринку уже розмитнений ресурс.

Показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив у 2024 році 3,35 гривні, тоді як у 2023-му було 2,58 гривні на 1 літр. Сплата податків у перерахунку на 1 АЗК компанії у 2024 році виросла до 11 мільйонів 823 тисяч у цілому за рік, що на 20% більше, ніж фіксувалося у 2023 році.

Якщо брати окремо четвертий квартал 2024 року, то загальна сума сплати податків за цей період становила 5,892 мільярда гривень. З них 1,240 млрд гривень – це податки з операційної діяльності та 4,652 мільярда гривень – сплачені на митницю.