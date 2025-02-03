Сеть ОККО уплатила более 21 млрд гривен налогов за прошлый год

По итогам деятельности в 2024 году компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно заплатили 21,1 миллиард гривен налогов в бюджет и государственные фонды. Это на 5,6 миллиарда гривен, или на 36%, больше, чем в 2023 году.

"Суммарно за три последних года группа ОККО заплатила в бюджет 44 миллиарда гривен. Фактически, в нынешних обстоятельствах, это в том числе наш вклад в усиление обороноспособности государства. Кроме того, еще 2,4 миллиарда гривен мы передали в качестве помощи на закупку оружия и техники для ВСУ, буквально на днях передали вместе с фондом "Повернись живим" 10-й комплекс разведки и уничтожения Пульстрон, продолжаем бесплатно кормить военных на прифронтовых АЗК, приобщаемся к восстановлению разрушенной войной инфраструктуры и развитию безбарьерного общества", - отмечает вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Из общей суммы уплаченных в прошлом году группой ОККО налогов 4,717 млрд гривен приходится на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование). Еще 16,482 млрд гривен - это налоги, уплаченные при импорте товаров. Их объем зависит от того, импортирует ли компания топливо напрямую или покупает на внутреннем рынке уже растаможенный ресурс.

Показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализованного топлива через АЗК ОККО составил в 2024 году 3,35 гривны, тогда как в 2023-м было 2,58 гривны на 1 литр. Уплата налогов в пересчете на 1 АЗК компании в 2024 году выросла до 11 миллионов 823 тысяч в целом за год, что на 20% больше, чем фиксировалось в 2023 году.

Если брать отдельно четвертый квартал 2024 года, то общая сумма уплаты налогов за этот период составила 5,892 миллиарда гривен. Из них 1,240 млрд гривен - это налоги с операционной деятельности и 4,652 миллиарда гривен - уплаченные на таможню.