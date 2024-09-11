Мережа мультимаркетів "Аврора" відкрила свій 1500 магазин в Україні

Ця подія стала важливим кроком не лише для компанії, але й для теперішніх та майбутніх покупців мережі. "Аврора" активно відкриває магазини не тільки у великих, а й у малих містах, щоб надати доступ до широкого асортименту товарів - від базових предметів першої необхідності до подарунків на свята. Тож, у новому магазині кожен знайде все, що потрібно: від сірників до приємних дрібниць для себе та своїх рідних.





Для місцевої громади новий магазин став джерелом п’яти нових робочих місць, що сприятиме працевлаштуванню та наповненню місцевого бюджету. Хоча "Аврора" уникає масштабних святкувань, компанія старається, щоб кожен відвідувач відчув маленькі радощі від шопінгу.

З нагоди відкриття за покупки від 99 грн клієнти отримували солодку вату, подарунок-сюрприз та аквагрим. Крім того, покупці мали змогу придбати товари з суттєвими знижками, які мережа запустила спеціально до відкриття. Головною зіркою заходу став гусак-обіймака — з ним охоче фотографувалися як діти, так і дорослі. Малечу особливо захопив фонтан мильних бульбашок.





"Відкриття 1500-го магазину "Аврора" - це важлива віхa в історії нашої компанії. Ми пишаємося тим, що попри виклики умов повномасштабної війни стаємо ближчими до наших клієнтів, пропонуючи якісні товари за доступними цінами у всіх куточках країни та роблячи життя українців комфортнішим і трішки безтурботнішим. Це досягнення стало можливим завдяки злагодженій роботі нашої команди та довірі наших клієнтів. Відкриття кожного нового магазину - це наш внесок у розвиток економіки, підтримку ЗСУ, створення нових робочих місць та підтримку національних виробництв", - зазначив генеральний директор "Аврори" Тарас Панасенко.

Відкриття нових магазинів дозволяє мережі бути ближчою до клієнтів, забезпечуючи українців доступними товарами для дому та душі. Обираючи "Аврору" покупці мають змогу, підтримувати вітчизняних виробників, товари яких широко представлені в асортименті магазинів, а відтак - і сприяти економічному відновленню України.