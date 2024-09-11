Сеть мультимаркетов "Аврора" открыла свой 1500 магазин в Украине

Это событие стало важным шагом не только для компании, но и нынешних и будущих покупателей сети. "Аврора" активно открывает магазины не только в больших, но и в малых городах, чтобы предоставить доступ к широкому ассортименту товаров – от базовых предметов первой необходимости до подарков на праздники. Так что в новом магазине каждый найдет все, что нужно: от спичек до приятных мелочей для себя и своих родных.





Для местного сообщества новый магазин стал источником пяти новых рабочих мест, что будет способствовать трудоустройству и наполнению местного бюджета. Хотя "Аврора" избегает масштабных празднований, компания старается, чтобы каждый посетитель испытал маленькие радости от шопинга.

По случаю открытия за покупки от 99 грн. клиенты получали сладкую вату, подарок-сюрприз и аквагрим. Кроме того, покупатели могли приобрести товары с существенными скидками, которые сеть запустила специально к открытию. Главной звездой мероприятия стал гусь-объятий — с ним охотно фотографировались как дети, так и взрослые. Малышу особенно захватил фонтан мыльных пузырей.





"Открытие 1500-го магазина "Аврора" - это важная веха в истории нашей компании. Мы гордимся тем, что, несмотря на вызовы условий полномасштабной войны, становимся ближе к нашим клиентам, предлагая качественные товары по доступным ценам во всех уголках страны и делая жизнь украинцев более комфортной и немного беззаботной. Это достижение стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды и доверию наших клиентов. Открытие каждого нового магазина – это наш вклад в развитие экономики, поддержку ВСУ, создание новых рабочих мест и поддержку национальных производств", - заявил генеральный директор "Авроры" Тарас Панасенко.

Открытие новых магазинов позволяет сети быть ближе к клиентам, снабжая украинцев доступными товарами для дома и души. Выбирая "Аврору" покупатели имеют возможность поддерживать отечественных производителей, товары которых широко представлены в ассортименте магазинов, а следовательно - и способствовать экономическому восстановлению Украины.