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Мережа мультимаркетів "Аврора" вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ

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П'ятниця 09 грудня 2022 11:45 promo
Мережа мультимаркетів "Аврора" вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ Фото: мережа мультимаркетів "Аврора" вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

З вересня до листопада українці мали змогу купувати в "Аврорі" корисні дрібнички та водночас брати участь у благодійній акції на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мережі.

За умовами активності, купуючи в "Аврорі" на певну суму чи конкретні товари, люди отримували шанс придбати фішку з козаками за спеціальною ціною, 1 гривня від продажу перераховувалася на благодійність. Також 10 гривень на благодійність йшли від продажу стилізованого альбому, призначеного для колекціонування фішок.

Мережа мультимаркетів &quot;Аврора&quot; вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУМережа мультимаркетів &quot;Аврора&quot; вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ

Ще до початку запуску проєкту в компанії "Аврора" встановили амбітну ціль: зібрати 3 мільйони гривень на закупівлю дронів для наших бійців. Проте українці вкотре довели, що наш стиль - не просто закривати збори, а й перевиконувати план!

Акція "Козаки та Аврора" завершилася з неймовірним результатом. Відгуки в соціальних мережах говорять самі за себе: колекції збиралися на швидкість; епохи, представлені у них, надихали на глибше вивчення історії; дітлахи гралися кепсами та збільшували свою колекцію за допомогою перемог.Акція ще раз показала наскільки українці об’єднані.

Люди були такими активними, що вже на момент офіційного завершення акції "Аврора" відзвітувала про досягнення мети. Попри це клієнти продовжували скуповувати козацькі фішки й запитувати на касі колекційні альбоми. Тож керівництво мережі прийняло рішення продовжити активність ще на два тижні.

У результаті з 29.09 до 24.11 українцям вдалося назбирати 3 481 576 грн. Сюди ж додали кошти з благодійного онлайн-забігу "Козацькому роду нема переводу", що проводився на підтримку акції.

До речі, онлайн забіг зібрав бігунів з усього світу, карта бігунів, які вирішили підтримати та долучитися - просто неймовірна.

Мережа мультимаркетів &quot;Аврора&quot; вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ
Таку шалену народну підтримку керівництво "Аврори" не могло обійти увагою. І зібрана в рамках акції сума була помножена на два. В результаті до фонду "Повернись живим" перераховано не три мільйони, як планувалось, а цілих 7 мільйонів гривень.

Мережа мультимаркетів &quot;Аврора&quot; вдвічі збільшила зібрані впродовж акції 3,5 млн для ЗСУ

Незабаром "Аврора" разом із представниками благодійної організації відзвітує щодо кількості закуплених дронів та розповість про свої найближчі плани.

Акція "Козаки та Аврора" відбулася спільно з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", агенцією лояльності "Art Nation Loyalty". Генеральний партнер акції - "БІЄ ГРУП", що є представником Panasonic.

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