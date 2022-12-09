Сеть мультимаркетов "Аврора" вдвое увеличила собранные за акцию 3,5 млн для ВСУ

С сентября по ноябрь украинцы имели возможность покупать в "Авроре" полезные безделушки и одновременно участвовать в благотворительной акции в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети.

По условиям активности, покупая в "Авроре" на определенную сумму или конкретные товары, люди получали шанс приобрести фишку с козаками по специальной цене, 1 гривна от продажи перечислялась на благотворительность. Также 10 гривен на благотворительность уходили от продажи стилизованного альбома, предназначенного для коллекционирования фишек.





Еще до начала запуска проекта в компании "Аврора" установили амбициозную цель: собрать 3 миллиона гривен на закупку дронов для наших бойцов. Однако украинцы еще раз доказали, что наш стиль - не просто закрывать собрание, но и перевыполнять план!

Акция "Козаки та Аврора" завершилась с невероятным результатом. Отзывы в социальных сетях говорят сами за себя: коллекции собирались на скорость; эпохи, представленные в них, вдохновляли на более глубокое изучение истории; дети играли кепсами и увеличивали свою коллекцию с помощью побед. Акция еще раз показала насколько украинцы объединены.

Люди были так активны, что уже на момент официального завершения акции "Аврора" отчиталась о достижении цели. Тем не менее, клиенты продолжали скупать фишки и спрашивать на кассе коллекционные альбомы. Поэтому руководство сети приняло решение продлить активность еще на две недели.

В результате с 29.09 до 24.11 украинцам удалось собрать 3 481 576 грн. Сюда же добавили средства по благотворительному онлайн-забегу "Козацькому роду нема переводу", который проводился в поддержку акции.

Кстати, онлайн забег собрал бегунов со всего мира, карта бегунов, решивших поддержать и присоединиться – просто невероятная.



Такую безумную народную поддержку руководство "Авроры" не могло обойти вниманием. И собранная в рамках акции сумма была умножена на два. В результате в фонд "Повернись живим" перечислено не три миллиона, как планировалось, а целых 7 миллионов гривен.

Вскоре "Аврора" вместе с представителями благотворительной организации отчитается по количеству закупленных дронов и расскажет о своих ближайших планах.

Акция "Козаки та Аврора" состоялась совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", агентством лояльности "Art Nation Loyalty". Генеральный партнер акции - "БІЄ ГРУП", являющийся представителем Panasonic.